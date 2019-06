Cairo chiude le porte del Torino a Nainggolan

Il futuro di Radja Nainggolan non sarà al Torino.

Il centrocampista belga è stato chiaramente indicato da Antonio Conte nel novero dei giocatori non indispensabile nella sua nuova Inter, ma questo non darà vita a un trasferimento in granata. A confermarlo è stato Urbano Cairo in persona, che ha zittito in maniera secca le voci sulla questione.

"Non è vero, non ne abbiamo mai parlato", ha tagliato corto infatti il numero uno del club piemontese.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 23:22