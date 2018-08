Cairo dice l'ultima parola su Iago Falque

Il calendario non è stato tenero con il Torino, che dopo l’esordio contro la Roma dovrà affrontare l’Inter in un San Siro strapieno. Tuttavia il presidente Urbano Cairo, presente a Quattordio per la sesta edizione del “Trofeo Mamma Cairo”, non dispera: “Sarà dura, ma Mazzarri sta preparando la partita bene, andremo a giocarcela”.

Nonostante il ko al debutto, Cairo è ottimista: "Sarà bello vedere giocare insieme Belotti e Zaza, ma bisogna pensare alla squadra e non ai singoli. É importante come l'insieme faccia bene e in questo senso mi ha confortato la reazione contro la Roma dopo lo svantaggio. La rosa è buonissima, anche se ovviamente gli ultimi arrivati devono ancora trovare la condizione migliore”.

Chiusura sul mercato, ancora aperto in uscita. Qualcosa succederà, ma un incedibile c’è: “Abbiamo ceduto solo chi ha chiesto di partire, ma faremo altri affari in uscita. Ci sono ancora tanti attaccanti e abbiamo tante richieste anche per Iago Falque, ma lui è un giocatore importantissimo e non abbiamo mai pensato di venderlo, rifiutando anche offerte abbastanza importanti a luglio



SPORTAL.IT | 25-08-2018 00:05