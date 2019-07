Cairo fa un altro dispetto a Petrachi

Dopo l’affare Petrachi e il conseguente passaggio di due giovani del vivaio della Roma al Torino come “risarcimento” per il trasferimento del direttore sportivo al club giallorosso, i due club continuano a parlarsi, questa volta per il mercato giocatori.

La Roma è infatti pronta a fare un nuovo tentativo per arrivare ad Armando Izzo, tra i migliori difensori dello scorso campionato di Serie A.

Il presidente Cairo è però irremovibile e non prende neppure in considerazione l’ipotesi di cedere il centrale napoletano, fondamentale per Mazzarri ancora di più adesso che il Toro dovrà affrontare l’avventura europea. Le società hanno parlato anche di Diego Perotti, esubero per la Roma, che piace da tempo ai granata.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 10:42