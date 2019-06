Cairo festeggia l'Europa e blinda Izzo

Il presidente del Torino Urbano Cairo gongola dopo il ripescaggio in Europa League: "Qualcuno mi prendeva in giro sullo scudetto del bilancio, direi che questa volta è stato decisivo perché ci ha dato una spinta in più per tornare in Europa".

A Sky il patron dei granata parla anche di mercato: "Belotti? In passato ho detto dei no ed abbiamo fatto bene perché ha fatto una stagione eccellente. Non so il valore, vogliamo tenerlo e lui vuole restare. Abbiamo l'Europa da affrontare dopo l'ultima splendida e sfortunata esperienza. Vogliamo figurare bene con il nostro capitano. Izzo? Ha un contratto di quattro anni: ci siamo incontrati con il suo procuratore perché c'erano interessamenti di squadre straniere, ma vogliamo assolutamente che rimanga con noi"

SPORTAL.IT | 29-06-2019 21:16