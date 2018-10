Cairo: 'Il Var? Saremmo in zona Champions...'

Il Torino sarà di scena domenica sul campo della Sampdoria, senza poter contare sulla guida di Walter Mazzarri dalla panchina. Il tecnico toscano è stato squalificato dopo l’allontanamento subito contro la Fiorentina, ma il club granata ha presentato ricorso.

Anche il presidente Cairo, che ha parlato a margine della presentazione del Giro d'Italia 2019, difende il proprio allenatore: Mazzarri ha protestato ma voleva solo spiegarsi con l'arbitro e non era certo aggressivo. C'era rimasto male per alcune decisioni. Vuole sempre essere positivo”.

Cairo, dopo aver coccolato Belotti ("Non è in crisi, ci sono momenti in cui agli attaccanti va tutto storto"), è tornato sull’inizio di stagione sfortunato per il Toro sul piano arbitrale, recriminando sui punti mancanti: “Non pensiamo alla Var e al passato, contro la Fiorentina ho apprezzato la reazione della squadra, ma con più equità avremmo qualche punto in più e saremmo in zona Champions”.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 23:50