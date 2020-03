Cairo lancia l’accusa: tifosi del Napoli in rivolta

La serie A è ferma ma non le polemiche. L’ultimo attacco lo lancia Urbano Cairo, presidente del Torino, che va all’attacco di due colleghi: Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis. Il numero uno granata, infatti, sostiene nel corso di un’intervista a La Stampa che i presidenti di Lazio e Napoli siano ancora gli unici che vogliono riprendere gli allenamenti.

L’accusa

“Inutile avventurarsi in previsioni, davanti a una pandemia noi non possiamo che navigare a vista. Fissare un inizio o una fine ora è senza senso, ma nel caso riprendessimo l’ipotesi porte chiuse è la più probabile”, ha detto Cairo nel corso della sua intervista: “Questa emergenza ha compattato il calcio italiano, c’è più unità di prima. Molti falchi sono diventate colombe anche se è rimasto qualcuno che vuole fare il fenomeno, che rompe il fronte per avere vantaggi. Furbizie, atteggiamenti di piccolo cabotaggio. Lotito e De Laurentiis? Non voglio dare lezioni a nessuno ma dire la mia regione non ha problemi con una situazione così in evoluzione è una frase infelice”.

Il nodo della questione resta la ripresa degli allenamenti con il presidente del Napoli che vorrebbe tornare già in campo il prossimo mercoledì: “Abbiamo un accordo tra 19 presidente per non riprendere gli allenamenti. Lotito fa parte dei 19, alla fine si è piegato. L’unico contrario è De Laurentiis”.

Le reazioni

Ovviamente le parole del presidente granata non sono passate inosservate e sui social sono cominciate le polemiche non solo dei tifosi napoletani: “Evidentemente vuole recuperare lo scudetto perso in albergo”, scrive Stefano Marchetti. Ma c’è chi si lancia anche in altre ipotesi: “Secondo me spera nella ribellione di uno o più calciatori per un licenziamento per giusta causa”. Le polemiche non si fermano: “Incredibile – dice Monica – Ma ci è o ci fa? La sua arroganza è imbarazzante. Speriamo che De Luca gliene dica quattro”.

La paura per la situazione sanitaria italiana per molti tifosi dovrebbe assolutamente venire prima di una partita di calcio: “Muoiono quasi 1000 persone al giorno ma sti due sciacalli spingono per il rientro all’attività calcistica. Fermateli prima che sia troppo tardi”.

