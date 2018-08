Cairo: "Ljajic? Siamo troppi"

Il presidente del Torino Urbano Cairo delinea il futuro di Ljajic a margine della finale del torneo "Mamma Cairo" giocatasi al "Bosia" di Asti.

"Non voglio riferirmi a nessuno in particolare ma noi abbiamo in attacco molti giocatori di qualità che forse, sono addirittura troppi. Vedremo adesso in questi ultimi giorni di mercato se ci sarà qualche opportunità. I mercati all'estero chiudono il 31 agosto, se i giocatori saranno dell’idea di cogliere l'opportunità, decideremo per il meglio".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 11:25