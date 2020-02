Il presidente del Torino Urbano Cairo in conferenza stampa ha illustrato le circostanze dell'esonero di Walter Mazzarri da allenatore granata.

"Abbiamo deciso insieme, è stata una risoluzione consensuale. Era il momento di farlo. Lui stesso ne era consapevole, era giusto prendere questa decisione. Per quanto riguarda Moreno, lui è una vecchia conoscenza per me, in particolare per tutti i tifosi del Torino".

SPORTAL.IT | 04-02-2020 16:35