Cairo non lascia andare N'Koulou

Il Torino riparte dalla solidità di Nicolas N'Koulou.

Il Siviglia si è fatto avanti con la società granata per il difensore camerunense recentemente riscattato dal Lione. E che non andrà in Andalusia. "Con fermezza abbiamo respinto la proposta al mittente" ha tagliato corto Urbano Cairo nel confermare l'approccio da parte degli iberici.

"Abbiamo già speso 49 milioni, compresi i riscatti di alcuni calciatori, mentre ne abbiamo incassati 10" ha aggiunto il massimo dirigente dei granata.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 08:30