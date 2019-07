Cairo non si sbilancia su Verdi

Il ritorno in granata di Simone Verdi è solo un’ipotesi. A dirlo è il presidente del Torino Urbano Cairo che, intervistato da Sky Sport, ha parlato del mercato dei granata, ancora fermo alle indiscrezioni nonostante sia alle porte il primo impegno ufficiale della stagione nel preliminare di Europa League: “Non ho sentito De Laurentiis per Verdi, ma per altri motivi. Stiamo parlando di un ottimo giocatore, ma abbiamo anche altri obiettivi”.

“Non sarebbe giusto focalizzare le nostre attenzioni su un unico profilo – ha aggiunto Cairo – perché poi se non riesci a prendere il giocatore che cercavi devi avere almeno tre o quattro alternative. Ne abbiamo diversi nel mirino, un paio sono 'coperti'. Lavoriamo sotto traccia".

SPORTAL.IT | 15-07-2019 20:41