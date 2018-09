Cairo: "Non svelo gli obiettivi"

Il presidente del Torino Urbano Cairo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si esprime così sugli obiettivi stagionali dei granata: "Questa estate abbiamo investito moltissimo, oltre 60 milioni, e abbiamo ricavato poco tenendo tutti i giocatori migliori. È naturale che abbiamo degli obiettivi, ma preferisco non svelarli, non dirli. Oggi è importante andare avanti partita per partita giocando bene, facendo risultati e punti. Faremo un primo bilancio alla fine del girone di andata, vedremo dove saremo e da lì sarà tutto un pochino più chiaro".

"Dobbiamo continuare sulla strada tracciata da Mazzarri. Nel frattempo il mister ha avuto la possibilità di lavorare di più con i giocatori, per poterli inserire sempre meglio, potendo sviluppare la tenuta fisica di alcuni che sono arrivati a fine mercato. Mi auguro che le cose procedano in questo modo che è positivo. Non dico che ne sono sicuro solo per scaramanzia… ma so che il mister e la squadra stanno lavorando bene.Incrocio le dita: ho molta fiducia". Zaza e Belotti insieme: "No, guardi: dipende totalmente da Mazzarri, che ha la mia piena fiducia. L’eventuale scelta di utilizzarli insieme è totalmente nelle mani del mister, che da me non avrà mai nemmeno una sollecitazione. Mazzarri farà le scelte giuste per il bene della squadra".

SPORTAL.IT | 13-09-2018 10:45