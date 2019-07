Cairo prepara il regalo per l'Europa

Il mercato del Torino è stato finora all’insegna dell’immobilismo. Vuoi per la volontà di dare continuità al gruppo che bene ha fatto nella scorsa stagione, vuoi perché l’attesa è tutta per i preliminari di Europa League che potrebbero spalancare ai granata le porte della fase a gironi con relativi guadagni.

Qualora la squadra di Mazzarri riuscisse nell’impresa il presidente Cairo è pronto a fare almeno un regalo ad allenatore e tifosi per dare più opzioni al tecnico livornese e rendere più competitivo l’organico.

Secondo quanto riporta Tmw, il regalo in questione potrebbe essere Emiliano Rigoni. L’attaccante esterno argentino classe ’93, visto nella scorsa stagione per un breve periodo all’Atalanta prima di tornare già a gennaio allo Zenit, sembra destinato a tornare in Italia.

Sulle sue tracce c’è da settimane la Sampdoria di Di Francesco, ma il Torino sta approfittando della mancata chiusura dei blucerchiati: l’inserimento è avvenuto, Cairo è pronto per il sorpasso.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 23-07-2019 23:03