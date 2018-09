Cairo ridimensiona le ambizioni del Torino

Dopo la sconfitta subita contro il Napoli, Urbano Cairo ha analizzato la partita: "Succede una partita che non ha avuto l'esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti che aveva fatto nelle gare precedenti. Ci può stare, ma dobbiamo resettare, mercoledì c'è un'altra occasione".

"E' stata una partita andata male – ammette il patron del Torino -, nei primi minuti abbiamo combinato un pasticcio difensivo, poi è stato bravo il Napoli, gli faccio i complimenti".

In conclusione, Cairo ridimensiona l'ambiente: "Non ho mai detto che l'obiettivo fosse andare in Europa, dobbiamo giocare partita per partita e a fine campionato, magari alla fine del girone d'andata, tireremo le somme".



SPORTAL.IT | 24-09-2018 14:05