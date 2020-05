Cairo: "Serie A? Va fatto un tentativo"

"Il campionato ripartirà? Non so, io sono uno dei 20 associati alla Lega ma non sono in grado di dirlo. Ci sono tentativi di farlo ripartire, in sicurezza, adesso si comincia con gli allenamenti individuali. E' una cosa molto complicata", sono le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1.

"Io dico che è bene che parli la Lega con i suoi rappresentanti, il presidente Dal Pino e l'ad De Siervo, sono loro le persone che ci rappresentano ed è giusto che dicano cosa decide la Lega tutta assieme".

SPORTAL.IT | 04-05-2020 12:25