Cairo si scatena: "Var contro di noi"

Il presidente del Torino Urbano Cairo si è lamentato per la conduzione arbitrale dopo l'1-1 casalingo con il Cagliari. "Mi è sembrato un arbitraggio molto squilibrato. Io non so cosa abbia detto Zaza per meritarsi l’espulsione, ma so cosa ha detto Barella che ha mandato a quel paese l’arbitro. Se espelli un giocatore a fronte di un’imprecazione, che non so se ci sia stata o meno, finisci una partita con molti squalificati. Lo trovo ingiusto e un arbitraggio squilibrato perchè se applichi la stessa regola lo fai per tutta la partita e ne espelli 10. Perché Barella ha fatto lo stesso a partita appena iniziata".

Poi l'accusa diretta al Var: "Rigore di Izzo? Era evidente, al Var ci vanno soltanto per penalizzare noi purtroppo. Mazzarri? Noi dobbiamo lottare fino all’ultimo secondo, non si molla mai neanche di mezzo millimetro e questo tipo di situazioni devono indurti ad essere ancora più combattivo e determinato. Non penso che vogliano fare andare il Milan, ma certo che se guardi ieri il Milan ieri una domanda te la fai, se vedi oggi te ne fai un’altra. Noi con Rcs eravamo in una situazione simile ma ce l’abbiamo fatta lo stesso perché siamo stati determinati. Però sul rosso di Zaza non ci sto. Guarda ogni partita quanti giocatori imprecano, se gli dai un rosso così non è possibile. Allucinante. Anche il rigore su Izzo c’era e non sono andati a vederlo, poi non so come è andata sul gol di Pavoletti. Se l’arbitro ha fischiato prima che entrasse la palla non si poteva più vedere il Var, come è successo a noi contro l’Udinese. Poi non so come sia andata però non va bene. Ma non dobbiamo alzare bandiera bianca, anche se oggi è stata fatta un’ingiustizia", sono le parole riportate da Toronews.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 15:36