Cairo sicuro: 'Questo è il Torino di Mazzarri'

Urbano Cairo, intervenuto a Radio Deejay, ha parlato del suo Torino dopo la chiusura del mercato internazionale: “Adesso è la squadra che aveva in mente l’allenatore”.

“Abbiamo fatto molti cambiamenti e abbiamo dato al tecnico il giusto numero di calciatori. La partenza di Ljajic e Niang? Non avevamo spazio per tutti. Ljajic non accettava la panchina – ha continuato il presidente granata – e così è andato in Turchia per un’offerta economica molto importante. Mi piaceva come calciatore, ma prima dei singoli viene il bene della squadra”.

Un’ultima battuta sui due nuovi Meitè e Aina: “Sono giocatori che seguivamo da tempo: Aina lo volevamo anche quando al Chelsea c’era Conte, ma non ce lo diedero”.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 23:05