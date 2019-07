Reduce da un'ottima stagione al Bologna, Lyanco ha attirato le attenzioni di diversi club.

Una delle società più interessate al difensore brasiliano è la Roma ma Cairo non ha nessuna intenzione di vendere il classe 1997 e, secondo Sky, non si metterebbe a un tavolo se non per un'offerta di almeno 50 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 09-07-2019 17:50