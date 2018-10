Cairo: "Stimo Candreva e Lazzari"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato di mercato a Sky. Il rinnovo di Iago Falque è cosa fatta: "Siamo molto vicini, c'è un grande apprezzamento da parte nostra perché ha fatto due campionati fantastici. Siamo vicini, siamo d'accordo: lui è contento di rimanere al Toro, certamente arriveremo al rinnovo molto velocemente".

Sugli obiettivi Candreva e Lazzari: "Ho letto i nomi sui giornali, chiaramente in questa settimana non c'è il campionato quindi è importante tirare fuori i nomi per vendere i giornali. Noi lavoriamo sottotraccia, ma non mi sembra che siano nomi su cui siamo impegnati. Li stimo entrambi, ma ora è importante fare sì che la squadra raggiunga una sua amalgama e poi valuteremo se sarà opportuno fare altri interventi. Spero di no, ma valuteremo".

SPORTAL.IT | 12-10-2018 10:30