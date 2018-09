Cairo striglia Zaza

Entrato solo nel finale del match di Bergamo contro l'Atalanta, Simone Zaza non è finora ancora riuscito a dare un contributo sostanziale alla causa del Torino.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente dei granata Urbano Cairo lo sprona così: "La coppia Zaza-Belotti? A me interessa che giochino insieme quando lo decide l’allenatore. Io guardo l’atteggiamento della squadra, che con l’Atalanta è stato combattivo. Mazzarri sa meglio di me chi mettere in campo. Zaza deve ritrovare la condizione fisica per darci quello che noi ci aspettiamo da lui, è per questo che lo abbiamo preso. Il giocatore di adesso non è ancora lo Zaza che io penso possa fare bene al Toro. Non conta quanto giochi ma come: in 7 minuti puoi fare anche 3 gol".

SPORTAL.IT | 28-09-2018 11:15