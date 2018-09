Cairo, Torino continui così

(ANSA) – MILANO, 12 SET – Il Torino deve ”continuare sulla strada tracciata” nelle prime tre partite di campionato. Lo evidenzia il presidente granata, Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport. ”Il campionato – spiega Cairo – è partito con il piede sbagliato con una sconfitta immeritata, poi però il Toro ha fatto vedere cose buone contro l’Inter e la Spal. Adesso l’importante è continuare così.

Abbiamo altre partite impegnative, in trasferta con Udinese e Atalanta e in casa con il Napoli, tre partite molto importanti.

Dobbiamo continuare sulla strada tracciata in queste prime partite da Mazzarri. Mi auguro che le cose procedano in modo positivo, so che il mister sta lavorando veramente bene con la squadra. Incrocio le dita ma ho fiducia nel futuro”.

VIRGILIO SPORT | 12-09-2018 15:29