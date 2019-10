Cairo vede un Torino d'alta classifica

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Radio Sportiva facendo il punto della situazione in casa granata, a cominciare da Belotti: "E' tornato lui. Ha fatto una grande stagione poi un'altra sfortunata con vari infortuni, a partire dallo scorso girone di ritorno è tornato prepotente e uomo squadra, è un grande capitano".

La squadra è in crescita: "Nkolou? Sta giocando, tutto rientrato ed è a disposizione. Laxalt e Verdi? Buon inserimento, stanno crescendo come tutta la squadra che ha dimostrato buone cose, da Izzo a Lyanco passando per Sirigu, Lukic, Rincon e Baselli".

"Obiettivo? Dobbiamo pensare partita per partita con lo stesso impegno della gara con il Napoli, se faremo così i risultati arriveranno, faremo la conta dei punti alla fine e saranno tanti".

SPORTAL.IT | 11-10-2019 15:23