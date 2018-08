Cairo: "Vorrei tenere Ljajic ma dipende da lui"

Ljajic parte, Ljajic resta. E’ questo il grande dubbio che i tifosi del Torino si stanno ponendo negli ultimi giorni di mercato.

Il presidente Cairo, intervistato da Radio 24, ha voluto fare chiarezza sulla questione: “L’ho acquistato due anni fa, è un giocatore che mi piace moltissimo perchè il suo calcio è divertente e piacevole. Adesso la squadra si è rafforzata molto con Zaza che non ha ancora giocato, Soriano che è in crescita e tutti gli altri che abbiamo tenuto come Belotti, Iago Falque e Baselli”.

”Ljajic è un giocatore importante ma non so se accetterà di fare turnover – ha ammesso il patron granata – Qui non si parla di un giocatore che viene venduto a cifre esorbitanti, ma di un giocatore che se venisse venduto sarebbe solamente per evitare di avere un giocatore scontento negli spogliatoi. Io lo terrei sempre, ma se lui mi dicesse di non voler giocare 20 minuti a partita faremo il possibile. Il tema oggi è questo: abbiamo tanti giocatori forti. Lui è molto bravo, ma non so se avrà voglia di partire dalla panchina”.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 16:20