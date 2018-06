Cairoli è super, Mondiale riaperto

La sabbia di Ottabiano si conferma il regno di Tony Cairoli, che in terra lombarda mette a segno una memorabile doppietta che permette al fuoriclasse siciliano di riaprire la corsa al titolo mondiale 2018 della MXGP. Favorito dall’assenza del capoclassifica, l’olandese Jeffrey Herlings che non ha gareggiato a causa dell’infortunio alla spalla destra subito mercoledì in allenamento, Cairoli ha avuto vita facile, dominando gara 1 e soffrendo un po’ di più nella seconda manche, caratterizzata da una brutta scivolata di Cairoli nei primi minuti.

Il campione del mondo si è però prontamente ripreso, dando vita a un’entusiasmante rimonta dal quarto posto coronata con il sorpasso a Tim Gajser. Ora Cairoli ha appena 12 punti da recuperare in classifica da Herlings a nove corse dalla fine. La MXGP tornerà in pista fra due settimane in Indonesia.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 18:25