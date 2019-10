Cairoli, salta la sfida a Valentino Rossi

Niente sfida su quattro ruote tra Tony Cairoli e Valentino Rossi. Il campione di motocross avrebbe dovuto affrontare il Dottore alla 12 Ore di Abu Dhabi, che vedrà il centauro di Tavullia in pista con una Ferrari 488 GT3 del team Kessel. "Una gara di durata così richiede molta concentrazione e preparazione, qui a Jerez debutto nel GT e non sono ancora pronto per la 12 Ore. La sfida con Rossi? Sinceramente non ci penso, le auto non sono né il mio né il suo sport, anche se lui nel GT ha più esperienza", sono le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Cairoli salterà anche il rally di Monza: "Quest’anno non ci sarò, cercherò di correre in un altro evento, a fine novembre in Toscana, un rally tosto importante per alcuni progetti futuri".

SPORTAL.IT | 29-10-2019 12:04