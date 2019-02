Caja elenca i 'sorvegliati speciali'

Attilio Caja ha parlato in vista di Alma Trieste-Pallacanestro Openjobmetis Varese.

"Il primo pensiero però che mi viene in mente legato a Trieste è per Daniele Cavaliero – ha detto -: fa piacere vedere il percorso di altissimo livello che ha compiuto in tutti questi anni e che poi mi ha permesso di ritrovarlo a Varese. In biancorosso è stato un giocatore che mi ha sempre dato una grande mano. Ma in generale Daniele è un giocatore in grado di rendere felice ogni suo allenatore e poi ha una grande mano che spesso fa male e per questo motivo domenica sarà uno dei sorvegliati speciali".

"Trieste sotto canestro può contare su Peric, un giocatore dalla grandissima tecnica individuale, molto abile nella fase offensiva. Anche su di lui dovremo prestare massima attenzione con i nostri secondi lunghi. L’Alma ha poi un atletismo importante con Knox e Mosley. Proprio grazie a questa caratteristica Trieste è prima nella speciale classifica delle stoppate. Per far bene dovremo cercare di bilanciare il loro impatto fisico, riprendendo a giocare con grande energia, convinzione e fiducia".

SPORTAL.IT | 09-02-2019 10:20