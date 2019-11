Caja: "Milano ingiocabile oggi"

Il coach di Varese Caja ha commentato in sala stampa la sconfitta a Milano: "Poco da rimproverare oggi alla mia squadra che ringrazio per lo sforzo, Milano oggi ha fatto una partita veramente solida, di difesa, che ci ha creato grosse difficoltà. Loro hanno evidenziato i nostri limiti, siamo una squadra leggera che dipende molto dal tiro da tre punti, per nostre caratteristiche".

"Oggi in ogni situazione fisica eravamo in difficoltà, era davvero complicato arrivare vicino a canestro, anche nei cambi che erano sempre sfavorevoli per noi. Il divario è sempre stato ampio, le nostre brutte percentuali non ci hanno permesso di provare a restare in partita. Oggi era difficile competere, è chiaro che non siamo al loro livello, una bella squadra da vedere che ha ruotato tanto ed ottenuto buone cose da tutti i suoi giocatori".

SPORTAL.IT | 03-11-2019 19:50