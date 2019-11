Caja: "Oggi Milano è la migliore in Europa"

Sfida da ex con l’Olimpia Milano per Attilio Caja. Il coach della Openjobmetis Varese ha ben chiara la situazione. "Bisogna fare i complimenti a Milano per quello che ha fatto in settimana – dice -: vincere contro squadre come Fenerbahçe e Barcellona, ossia due squadre top in Europa, significa aver fatto un grandissimo lavoro di cui tutto il basket italiano deve essere contento".

"Basterebbe quello che han fatto in settimana per fare tremare le gambe a chi deve giocare contro l’Olimpia, però non deve essere questo il sentimento che dobbiamo avere, anzi, consapevoli che giochiamo contro una grandissima squadra con grandissimi giocatori, dovremo provare a fare la nostra miglior partita possibile. Dovremo giocare con grande forza, energia e coraggio in ogni circostanza della partita, sapendo che tutto quello che verrà sarà qualcosa di buono. Dobbiamo prendere questa partita come un motivo di orgoglio perché affrontiamo quella che, attualmente, è la miglior squadra d’Europa" aggiunge Caja.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 11:40