Caja riporta l'Olimpia ad Atene

"Contro una squadra come l’Olimpia sappiamo che dare il 100% sul parquet potrebbe non essere sufficiente, però, con il massimo rispetto per gli avversari, abbiamo una grande consapevolezza del campionato che stiamo facendo e del fatto che abbiamo disputato delle ottime partite". Attilio Caja, il coach della Pallacanestro Varese, lancia il guanto di sfida all’Olimpia Milano, di cui è tra l'altro ex timoniere.

"Se pensiamo che affronteremo una formazione che ha vinto ad Atene contro il Panathinaikos e l’Olympiakos, non dico che dobbiamo essere spaventati, ma almeno che dobbiamo essere consapevoli che ci troviamo di fronte ad una montagna difficile da scalare" aggiunge Caja.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 18:38