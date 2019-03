Caja si aggrappa agli episodi

Varese cade sul traguardo a Brindisi, cedendo due punti pesanti nella corsa ad un piazzamento ideale in chiave playoff.

Partita a lungo equilibrata, come osserva il coach dei lombardi Attilio Caja, deluso per l'epilogo, ma non per la prestazione della squadra: “L’atteggiamento e il coraggio che la squadra ha messo in campo mi soddisfano, ma c’è rammarico perché pur avendo giocato una partita più che buona, alla fine ci è mancato un episodio. Un possesso, un rimbalzo e un tiro da tre segnato piuttosto che sbagliato, come quelli che hanno realizzato Rush e Moraschini, hanno fatto la differenza”.

Sulla gara ha pesato la stanchezza accumulata negli ultimi giorni: "Martedì mattina siamo partiti alle 9 della mattina per andare a Ostenda, poi siamo tornati giovedì sera e sabato mattina siamo ripartiti per Brindisi. Per questo faccio i complimenti ai ragazzi" ha concluso Caja.

SPORTAL.IT | 24-03-2019 23:00