Cal Crutchlow: "E' diverso rispetto a febbraio"

Cal Crutchlow, pilota del team Lcr Honda Castrol, analizza la prima giornata di prove in Thailandia. "La pista sembra in condizioni meno buone rispetto a quando abbiamo provato qui a febbraio, probabilmente perché non è stata utilizzata per un bel po’. Abbiamo testato un paio di impostazioni diverse ed è andata meglio quando siamo rimasti sul classico" ha raccontato.

"Dovremo continuare a lavorare duro, non so se saremo abbastanza veloci per entrare nella top team ma ci proveremo. E per il Gran premio l’obiettivo è terminare nelle prime cinque posizioni" ha aggiunto il britannico.

Chiusura sul brutto incidente di Jorge Lorenzo: "E’ stato davvero brutto da vedere".

SPORTAL.IT | 05-10-2018 12:45