Calabria: "Sarà un anno zero"

Ai microfoni di Milan TV Davide Calabria è tornato a parlare dell'Europeo Under 21: "Mi è dispiaciuto molto per come è andata, la squadra poteva arrivare alla fine e anche vincere visto che ha trionfato una squadra che l'Italia aveva battuto nel girone. Avrei potuto dare tanto alla squadra, ma sono cose che capitano. Non ho voluto rischiare per essere pronto per l'inizio di stagione con il Milan".

Sulla prossima stagione dei rossoneri: "Negli ultimi anni ci sono stati un po' di cambiamenti, ma ora sono tornati nel club grandi ex giocatori che hanno fatto la storia del Milan. Sarà un altro anno zero, però siamo molto fiduciosi. Dobbiamo conoscere ancora bene il mister, ma sembra già molto carico".

Chiosa sul suo recupero dall'infortunio: "Sono guarito del tutto. Ho lavorato duramente per essere qui fin dal primo giorno. Per fortuna sono qui".

SPORTAL.IT | 10-07-2019 17:52