Calabria su Ibra: "Avrebbe potuto smettere"

Ai canali ufficiali del Milan Davide Calabria ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Pretende il massimo da tutti i compagni. Per l'età che ha avrebbe potuto smettere già da un po', invece è ancora qui a farsi il mazzo. Per noi giovani è un modello da seguire, corre come un dannato per provare a vincere sempre".

"E' un veterano e un leader con tantissima esperienza – ha sottolineato il terzino -. Ci aiuta tanto e vedere quanta voglia ha a 38 anni ti fa capire che non si smette mai di migliorare".

SPORTAL.IT | 05-06-2020 18:00