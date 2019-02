Calabria svela il segreto della solidità difensiva

Intervistato da Sky Sport, Davide Calabria ha analizzato la gara di Coppa Italia giocata contro la Lazio: "Abbiamo affrontato una grande squadra, non era in un periodo positivo, ma era una grande sfida e loro hanno dato qualcosina in più".

"Siamo stati un po' meno bravi noi – ammette il giovane terzino -, forse i giorni in meno di recupero ci hanno penalizzato. In fase di costruzione abbiamo perso qualche pallone di troppo, loro ci hanno pressato tanto".

Nelle ultime uscite il Milan ha mostrato un'ottima solidità difensiva: "Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva. Siamo partiti male, subivamo tanti gol, ma abbiamo svoltato dal punto di vista mentale".

