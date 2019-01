Calabria vede solo il Milan

Intercettato dai microfoni di 'MilanNews.it', l'agente di Davide Calabria Gianni Vitali ha commentato la prestazione del suo assistito contro il Napoli: "Una partita estremamente positiva, per me non è una sorpresa. Ritengo che Davide sia in un crescendo continuo, stia facendo ottime cose, è un giocatore di grandissima affidabilità, costanza, rendimento, spinta, personalità. Questo è uno dei suoi segreti, ogni anno riesce a migliorarsi costantemente".

La società rossonera da anni punta molto sui giovani di prospettiva: "Oggi parliamo di Donnarumma, Calabria e Cutrone ma hanno già tante partite con il Milan, poi se aggiungiamo Paquetà e Piatek e gli altri giovani, questa squadra può avere un grande futuro. Il problema è che bisogna avere pazienza. Questa società e questo allenatore hanno ereditato uno scontento generale e una diffidenza mediatica che non dipendeva da loro. Ai primi pareggi o alla prima sconfitta ho letto di tutto, dalle discussioni su Gattuso, dai dubbi sui calciatori".

Le ottime prestazioni di Calabria hanno attirato l'interesse di diversi top club europei, come confessa Vitali: "Sono arrivate delle telefonate ma in questo momento Davide è concentrato sul Milan e non abbiamo preso in considerazione nulla pur avendo ricevuto chiamate da squadre molto importante. Davide dimostra sul campo la voglia di stare con questi colori".

SPORTAL.IT | 28-01-2019 18:00