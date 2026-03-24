Calafiori carica l'Italia: "Perché complicarsi la vita?". Le cene con Gattuso e la differenza tra Premier e Serie A

Le dichiarazioni del difensore dell'Arsenal in conferenza stampa in vista della semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord per la qualificazione al Mondiale

“Vogliamo tutti la stessa cosa, perché complicarsi la vita per una partita già complicata di suo? Pensare positivo mi ha sempre aiutato e anche i miei compagni la pensano così“ – questo il mantra di Calafiori in conferenza stampa. Parole chiave simili a quelle del ct Gattuso. Per gli azzurri non è il momento di subire il caos. Contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, la Nazionale dovrà mostrare solo la sua superiorità e per farlo dovrà giocare con una mente sana. Il difensore dell’Arsenal ha poi parlato del gruppo e di come il commissario tecnico abbia cercato di rinforzarlo, anche senza gli incontri in campo pre raduno, negati a causa di un calendario molto fitto. Tanti poi gli argomenti trattati.

La condizione di Calafiori e come affrontare l’Irlanda del Nord

Calafiori ha fatto subito chiarezza sulla sua condizione, dopo aver subito un piccolo acciacco: “Sto bene, poi vediamo oggi in campo ma sto bene. Come si vive questo momento? La chiave è vivere il presente, non pensare troppo e godersi il momento, fare gruppo e pensare giorno per giorno”. Sull’Irlanda del Nord: “Sinceramente preferisco concentrarmi su di noi e i miei compagni, non è il momento di pensare troppo all’avversario. La qualificazione dipende più da noi che dagli altri. Che gara va fatta? La partita va preparata come se fosse un’altra. Sappiamo l’importanza ma dobbiamo stare il più sereni possibile. Calci piazzati? Dobbiamo stare molto attenti, loro possono essere pericolosi ma anche noi possiamo fargli male così. Nel calcio di oggi fanno la differenza, la linea è sottile e i dettagli sono importanti”.

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L’Irlanda del Nord è una nazionale che cerca spesso la profondità con tante palle lunghe: “Appena possono cercano questo tipo di giocata, dobbiamo cercare di evitare il più possibile questo modo di giocare e stare attenti sulle seconde palle. Dobbiamo rimanere concentrati dal primo all’ultimo minuto”

L’esempio Estonia e l’applauso a Bergamo

Calafiori ha poi analizzato anche il dato sui tanti gol subiti dall’Italia (12 in 8 partite nel girone di qualificazione): “Non credo sia la problematica. Come sempre quando si commette un errore la colpa non è solo di un reparto. Credo che c’è poco da pensare al passato, dobbiamo stare insieme in questi due giorni e cercare di raggiungere il risultato”.

Una partita della gestione Gattuso che sarebbe bello ripetere? Il difensore dell’Arsenal non ha dubbi: “Mi piace ricordare quella con l’Estonia in casa che abbiamo giocato proprio a Bergamo, lo stadio può darci una mano, ricordo l’atmosfera che si era creata”. Sul tipo di match da fare contro l’Irlanda del Nord: “Spero in una partita in cui saremo noi a dominare e ad avere le chance più grandi. Non si può immaginare come finirà una partita o come andrà. Il messaggio che vogliamo mandare è di stare insieme ed essere positivi, perché ci aiuterà. Conta tanto l’unione e la mentalità”

La differenza tra Premier League e Serie A

La Premier League rispetto alla Serie A sembra un campionato molto più ritmato e vivo e Calafiori ha spiegato il perché: “Gli italiani corrono poco? La differenza più grande sta nell’intensità, negli allenamenti e nelle partite. In Premier l’allenamento più grande è la partita, soprattutto per una squadra come la nostra che gioca sempre due volte a settimana. Di allenamenti ne facciamo pochi. I dati non li conosco, ma l’impressione è che ci siano pochi momenti morti in campo”.

Poi è ritornato sull’importanza del gruppo e le cene con Gattuso: “Ho apprezzato molto il comportamento del mister con noi e con me, ho sentito più lui che mia madre negli ultimi mesi. Io sono schivo ed è stato bravo a starmi vicino, in un momento in cui mi è servito perché ho giocato meno. Quella cena lì (con Gattuso) è stata bella, stare lì a parlare. Non abbiamo avuto tanto tempo di allenarci in questi mesi, ma l’importante è stare insieme. Come sono queste cene? Il conto penso l’abbia pagato lui (ride ndr). Per il resto è stata una serata tra amici, in cui abbiamo parlato di calcio ed altre cose. Gigi e Bonucci hanno raccontato qualche aneddoto, esperienza”.

La mentalità Calafiori e il sogno Mondiale

Calafiori ha poi concluso con un bel messaggio: “Sappiamo quanto è importante qualificarci per questo mondiale, però per quello che si può non ci si pensa. Io sono quasi contento di giocare questa partita. Poi c’è anche l’altro verso della medaglia, può andare bene, ma cerchiamo di viverla bene perché può essere una settimana in cui possiamo essere molto felici, in cui andiamo negli USA. Come si trasforma la paura in coraggio? Sta tutto nel modo in cui vedi questa partita. Sicuramente è una responsabilità, quando vedi questa maglia ci sono milioni di persone che tifano per te. Ma io la vedo come un’opportunità, una chance di andare al Mondiale che è una cosa che sogniamo da quando siamo piccoli. Non vedo l’ora di giocarla”