Calciatore uccide la ex e si suicida

Prima ha sparato alla sua ex, poi si è ucciso. I corpi sono stati ritrovati stamattina in un parcheggio a San Miniato(Pisa) dove l’uomo abitava. Si tratta di Federico Zini, calciatore 25enne attualmente in forza al Tuttocuoio, società che milita in serie D.

Secondo una prima ricostruzione, la notte scorsa il ragazzo ha atteso la donna, 30 anni, davanti la sua abitazione a Prato e dopo un litigio l’ha costretta a salire sull’auto di lei dirigendosi verso San Miniato.

I carabinieri hanno iniziato subito le ricerche ma i corpi sono stati ritrovati solo stamattina.

Zini, di ruolo attaccante, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Empoli. Dopo alcune esperienze in serie C e D, il 25enne aveva scelto di trasferirsi all’estero per giocare in vari paesi come la Mongolia, Malta, le Filippine e la Bulgaria prima di rientrare in Italia.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 13:30