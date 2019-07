Riconosci questo grande centrocampista del passato?

Ci sono personaggi che hanno lasciato il segno nel mondo del calcio: o per il talento delle loro giocate, o per un carattere esuberante, o per qualche gesto tecnico di cui non andare esattamente orgogliosi… Ce ne sono altri che invece sono rimasti nella memoria collettiva perché pur essendo onesti comprimari è capitato che una volta siano stati in grado di far parlare di sé per un gol inatteso, un fallaccio da intervento della magistratura ordinaria oppure perché in campo non passavano inosservati perché particolarmente belli oppure particolarmente brutti. Quasi tutti i calciatori hanno lasciato un segno e non solo con le scarpe chiodate sul terreno di gioco (o sulle caviglie degli avversari). E capita sempre più spesso che vedendo un amarcord alla tv o imbattendosi in una clip di youtube ci si domandi: ma dove è finito questo? Che farà oggi? E soprattutto: ce l’avrà ancora quella criniera in testa oppure oggi è pelato? Ha ancora quel fisico tonico dei tempi belli oppure è diventato un normalissimo uomo di mezza età con la pancetta (o il pancione) d’ordinanza?

Qui sotto la foto di uno che negli anni 80 è stato un grande regista sia in Serie A sia con la maglia della sua nazionale. Un giocatore di quantità e qualità. Ha militato in due grandi squadre di Serie A e con una di queste ha vinto uno storico scudetto…

VIRGILIO SPORT | 08-07-2019 15:11