Calciatori e jet privati, ecco i 6 più costosi

Se sei un calciatore milionario, non puoi certo viaggiare in classe economica. Ecco i 6 jet privati più costosi che portano i fuoriclasse in giro per il mondo.

Wayne Rooney: Dassault Falcon 900Lx, dal valore di 15 milioni di euro.

Paul Pogba: Gulfstream G280, costato 20 milioni di euro.

David Beckham: Bombardier Challenge 350, 21 milioni di euro.

Zlatan Ibrahimovic: Cessna Citation Longitude, 23 milioni di euro

Lionel Messi: Embraer Legacy 650, 28 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo: Gulfstream G650, costato all’asso portoghese ben 31 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 11:10