Calcio, Brasile: i convocati per le olimpiadi di Tokyo

Il ct della Nazionale olimpica brasiliana, André Jardine, ha diramato la lista dei convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che si disputeranno questo agosto con un anno di ritardo sulla tabella di marcia. A seguito del veto imposto unilateralmente dal Paris Saint Germain non ci sarà Neymar, che ci avrebbe tenuto davvero a rappresentare il proprio paese. Come fuoriquota, invece, è stato scelto l’ex Barcellona Dan Alves.

Ecco le scelte ufficiali di Jardine:

PORTIERI: Santos (Athletico Paranaense), Brenno (Grêmio).

DIFENSORI: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Gabriel Guimarães (Arsenal), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Siviglia).

CENTROCAMPISTI: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (OM), Claudinho (Red Bull Bragantino), Matheus Henrique (Grêmio).

ATTACCANTI: Matheus Cunha (Hertha), Malcom (Zenit), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedro (Flamengo).

OMNISPORT | 17-06-2021 21:19