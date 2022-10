03-10-2022 16:25

L’ottima prestazione contro il Frosinone (vittoria 2 a 1 per il Parma) ha lasciato però strascichi ai ducali: Gigi Buffon, che era uscito dal terreno di gioco al 91′, si è fermato ai box.

Il classe 1978 denota problemi ai tendini della coscia sinistra, ma gli esami strumentali cui si è sottoposto in giornata non hanno evidenziato lesioni: l’ex portiere di Juventus e Nazionale potrebbe ritornare ad allenarsi tra una decina di giorni, per riprendere il suo posto tra i pali a fine mese.