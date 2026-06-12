Calciomercato 2026 – Non è nemmeno cominciato e già ci sono i primi botti

Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato, occorrerà aspettare il 29 giugno, nel pieno della kermesse mondiale in USA, Messico e Canada, ma diverse squadre italiane ed europee si stanno già muovendo per anticipare la concorrenza e portare dalla propria i giocatori più interessanti.
Barcellona, Real Madrid e Liverpool sono le squadre più attive, ma qualcosina accade anche nella nostra Serie A. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate l’analisi di tutti i primi botti del calciomercato in Europa.