Calciomercato 2026 – Non è nemmeno cominciato e già ci sono i primi botti

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Barcellona, Real Madrid e Liverpool sono le squadre più attive, ma qualcosina accade anche nella nostra Serie A

Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato, occorrerà aspettare il 29 giugno, nel pieno della kermesse mondiale in USA, Messico e Canada, ma diverse squadre italiane ed europee si stanno già muovendo per anticipare la concorrenza e portare dalla propria i giocatori più interessanti.

Barcellona, Real Madrid e Liverpool sono le squadre più attive, ma qualcosina accade anche nella nostra Serie A. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate l’analisi di tutti i primi botti del calciomercato in Europa.