Calcio: c'è la svolta sui falli di mano

I falli di mano fanno sempre discutere. Volontario, involontario, attaccato al corpo, vicino alla palla: sono tante le definizioni e le interpretazioni che nella maggior parte dei casi diventano motivo di discussioni e polemiche.

L’ultimo episodio in occasione del big match di San Siro dell’11 novembre tra Milan e Juventus. Controllo a seguire di Higuain in area, tocco col braccio di Benatia. Inizialmente l’arbitro Mazzoleni non fischia il calcio di rigore, poi dopo un richiamo del VAR la decisione di andare a rivedere l’episodio nel monitor a bordo campo e la successiva assegnazione della massima punizione in favore dei rossoneri. A far discutere però, la mancata ammonizione del difensore della Juventus che, già ammonito, avrebbe abbandonato anzitempo il match. Sull’episodio è intervenuto qualche giorno dopo il designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli, definendolo “una situazione soggettiva per l’arbitro”. Diverse dunque le possibili interpretazioni per il direttore di gara.

Una situazione destinata a cambiare presto. L’International Football Association Board, durante l”Annual Business Meeting’, ha aperto la strada ad alcuni cambiamenti dal punto di vista regolamentare. Tra questi un tentativo di fare chiarezza sui falli di mano e garantire maggiore coerenza nella loro interpretazione, specificando meglio che un tocco è punibile in funzione della distanza, del movimento e soprattutto della posizione del braccio. Non saranno valide le reti segnate con braccia o mani, seppure fortuite. In questo caso scatterà il giallo soltanto se il gesto sarà volontario e dunque antisportivo.

Oltre a questo l’Ifab ha approvato altre modifiche regolamentari. I calciatori potranno essere obbligati dall’arbitro ad uscire dal punto più vicino della linea perimetrale, per evitare le perdite di tempo durante le sostituzioni. Allenatori e membri dello staff potranno ricevere cartellini gialli e rossi esattamente come i giocatori.

Sui calci di punizione difensivi in area e sui calci di rinvio non sarà più necessario attendere che il pallone esca dall’area di rigore, ma dopo il tocco della battuta verrà considerato in gioco.

