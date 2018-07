Calcio, dopo Ronaldo la Juventus investe anche negli eSports

Dopo il colpaccio con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus FC ha deciso di entrare a far parte del mondo degli sport elettronici e del gaming competitivo. Già, la squadra bianconera ha fatto sapere attraverso un tweet che parteciperà a una competizione di FIFA18 durante l’MLS All-Star Week ad Atlanta, il prossimo 1° agosto.

E sarà proprio in questa occasione che la Vecchia Signora, insieme a Dugout, (il social network del calcio) sceglierà un fortunato player per scendere sul campo del titolo EA Sports. Fortunato, sì, perché la sorte giocherà un ruolo fondamentale: tra tutti gli iscritti, saranno estratti 16 gamer che potranno competere nel torneo di selezione. Il vincitore avrà la possibilità di andare in America e rappresentare la Juventus.

L’MLS All-Star Week è giunta alla sua 23esima edizione e ospiterà l’evento presso lo Stadio Mercedes-Benz in Georgia. La rosa stellare di Major League Soccer presenta il gruppo più vario nella storia del campionato. Gerardo “Tata” Martino, l’allenatore del team di Atlanta United, ha selezionato 14 player, mentre due giocatori sono stati scelti dal commissario MLS Don Garber.

Chi sarà il fortunato gamer che vestirà la divisa eSportiva bianconera?

HF4 | 17-07-2018 09:30