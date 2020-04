Calcio e coronavirus, la proposta di Galliani spacca il web

Come concludere la stagione calcistica? E soprattutto, si riuscirà a farlo davvero? Qualcuno, come Pierpaolo Marino, è pessimista sia per l’annata 2019-20, sia addirittura per quella successiva. I timori del dg dell’Udinese, però, non sono condivisi da Adriano Galliani.

L’intervista

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attuale ad del Monza, storico dirigente del Milan nella lunga era Berlusconi, ha spiegato punto per punto la sua ricetta per rimettere in moto il calcio. “Non si può non tornare a giocare, ma bisogna farlo in condizioni di sicurezza”, il leit-motiv del pensiero di Galliani.

La legge del campo

Per Galliani non c’è alternativa alla regolare chiusura, anche se posticipata causa emergenza, dei campionati già in corso: “I campionati devono concludersi sul campo perché è la legge dello sport e perché il sistema va salvato. Se non finisce il campionato il calcio esplode. E parlo dei massimi sistemi, ripeto”.

La proposta

Quindi la clamorosa proposta per salvare l’annata sportiva e, forse, tutto il sistema calcio: “Si faccia per due anni come in Sudamerica, campionati nell’anno solare. Il campionato 2020-21 cominci nel febbraio 2021, stessa cosa per il 2022. Poi magari si tornerà all’antico, ma io sono certo che dopo un paio d’anni ci convinceremo che è una buona soluzione”.

Il bel calcio d’estate

In questo modo, secondo Galliani, il calcio potrebbe non andare in vacanza in quei mesi in cui ci sarebbe maggiore possibilità per tutti di seguirlo: “In estate, a luglio o agosto, giocando di sera, sarà bello vedere il calcio, più che in altri mesi. Penso a certe serate di Coppa Italia in gennaio, soprattutto al nord”.

Le reazioni

Ma cosa ne pensano i tifosi italiani della coraggiosa proposta di Galliani? “Proposta intelligente e di buon senso, io Galliani lo vorrei presidente di Lega e del Coni“, è l’entusiastica considerazione di una tifosa del Milan. “Si tornerà a settembre ma adesso no”, è il pensiero di un altro utente su Twitter. E gli scettici non mancano: “Così si rovinano due campionati anziché uno solo”, teme Andrea. “Ma questa gente ce l’ha il senso della realtà?”, si chiede Francesca. Luca invece è possibilista: “Al di là delle simpatie personali e politiche, Adriano Galliani, nell’intervista rilasciata a Gazzetta, ha indicato la soluzione più logica e di buon senso”.

SPORTEVAI | 10-04-2020 11:03