Calcio e Coronavirus: parole importanti di Lapo Elkann sulla Juventus

Lapo Elkann torna a parlare di Juventus e di Cristiano Ronaldo in questa delicatissima fase per tutto il mondo, dal punto di vista sanitario ma anche economico. E, in un'intervista a 'Tuttosport', elogia la decisione presa dai giocatori bianconeri: "Hanno deciso di tagliarsi gli stipendi, e ora tutti ci imitano. Un gesto eccezionale del grande Giorgio Chiellini e di Andrea Agnelli".

Per quest'ultimo arrivano parole di grande stima: "Lo ritengo il miglior presidente che la Juventus abbia mai avuto, è sempre un passo avanti. Ma anche io sto vivendo questo momento con la voglia di dare il massimo di me stesso e delle mie aziende. Ecco perché abbiamo fatto partire la campagna per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa".

"L'obiettivo – spiega – è quello di aiutare le famiglie che non hanno da mangiare. Io sono una persona estremamente privilegiata. Sono cresciuto nell'agio e per quelli come me è giunto il momento di darsi da fare. Di restituire qualcosa e supportare il più possibile il proprio Paese".

Lapo aggiunge quale sia l'obiettivo finale dell'iniziativa: "Creeremo buoni pasto e buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Andremo il più presto possibile a distribuirli. Ci tengo anche a ringraziare i personaggi che con grande velocità hanno aderito all'iniziativa".

E qui entra in campo il nome di Cristiano Ronaldo: "Lui è davvero straordinario – sottolinea Lapo -. Non è solo immagine, con lui immediatamente ho trovato una perfetta sintonia. Conoscere l'uomo dietro il campione è stato una fantastica scoperta".

Un CR7 che ha colpito nel profondo il rampollo della famiglia Agnelli: "La sua umanità e la sua generosità sono proporzionali alla classe che mostra in campo. Anche come essere umano è un vero fenomeno".

"In questi giorni ci siamo sentiti e gli ho detto che la sua classe in campo mi manca, ma che collaborare con lui anche in questo difficile momento è un privilegio", conclude Lapo.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 13:03