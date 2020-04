Calcio, è scontro con la Lega: le parole del ministro Spadafora

Continuano a infuriare le polemiche a distanza tra la Lega Calcio e il Governo. In particolare, dopo le ultime disposizioni annunciate da Giuseppe Conte il 26 aprile, la Lega ha espresso tutto il proprio disappunto: sarebbe anzi stato fissato il 14 giugno come ultima data utile per far riprendere la serie A. Ultima tappa in un percorso decisamente accidentato e di fronte al quale il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha voluto fare alcune precisazioni in una diretta Facebook.

"Non dobbiamo fermarci ai titoli, dobbiamo contestualizzare – ha spiegato -. Stiamo parlando di un'emergenza sanitaria, ed è questo il quadro all'interno del quale il Governo si sta muovendo. E' una situazione straordinaria, una battaglia che non è ancora vinta".

"Il Paese riaprirà gradualmente e ci sono settori produttivi che stanno soffrendo moltissimo, cosa questa che porterà ad una crisi economica – la sua dolente analisi -. Siamo in difficoltà ed è in questo quadro che ci sono le difficoltà e le aspettative del mondo dello sport".

"Sento parlare di immobilismo, ma è assurdo – ha aggiunto -. Sarebbe più facile dire che chiudiamo il campionato, sarebbe quello che la stragrande maggioranza della comunità scientifica vorrebbe. Ma so che il calcio è un elemento importante per il nostro Paese dal punto di vista sociale e economico".

"Il business che produce il calcio finanzia gran parte dello sport e portarlo avanti sarebbe importantissimo, ma va fatto in massima sicurezza", la sua conclusione.

L'Ansa ha però riferito di una Lega delusa per il mancato riferimento alla ripresa del campionato nell'ultimo DPCM, e che le date suggerite al Governo sono state ignorate.

Si parla addirittura di un timore che non sia versata l'ultima rata dei pagamenti alle pay-tv. Segnale ulteriore di una situazione in evidente ebollizione.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 00:13