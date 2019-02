Calcio farsa: l'amaro retroscena del 20-0

Il 20-0 subito dalla Pro Piacenza contro il Cuneo ha scatenato un vero e proprio caso nazionale sui cui è intervenuto anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Quanto accaduto alla Pro Piacenza è un insulto alla sport e ai suoi principi fondanti. Sarà l’ultima farsa”.

Nella giornata di lunedì è arrivato anche lo sfogo di Dario Polverini, difensore passato a gennaio alla Virtus Verona proprio dalla Pro Piacenza, che a Gazzetta.it ha dichiarato: “La stagione inizia con grandi aspettative e un grande budget. A fine agosto il presidente allontana il direttore sportivo perchè vuole essere ambizioso e puntare subito alla B".

“Arrivano 10 giocatori negli ultimi giorni di mercato, portando la rosa a 33 calciatori. Nelle prime cinque partite raccogliamo tre vittorie e due pareggi e siamo primi in classifica. Poi alla prima scadenza del 15 ottobre – continua Polverini – la proprietà non paga gli stipendi: il venerdì il presidente ci dice che sono partiti i bonifici, noi andiamo in campo ma lunedì scopriamo che non era così. Pannella (proprietario della società, ndr) ci riunisce, ci spiega che ha problemi con la sua azienda ma ci promette che avrebbe sistemato le cose. In effetti a novembre ci arriva lo stipendio di agosto, senza contributi: praticamente dimezzato".

“Alla scadenza di dicembre i pagamenti non arrivano. La situazione precipita. Nel frattempo in città le voci cominciano a girare e i proprietari degli appartamenti ci dicono: se non pagate dovete liberare le abitazioni. Molti di noi devono farlo, anche giocatori con famiglie e bambini al seguito. Il club prova a sistemare alcuni negli alberghi. Le inadempienze coinvolgono anche il settore giovanile: ragazzi abbandonati a se stessi, squadre escluse. Decidiamo di fare uno sciopero per mettere il presidente spalle al muro, ma lui non se ne cura. Saltiamo la prima, la seconda, la terza partita, poi viene la sosta. Al rientro non cambia nulla e decidiamo quasi tutti di andarcene”.

Polverini conclude: “La colpa è di chi non ha vigilato, la puzza di bruciato si sentiva dall’inizio. Mi auguro che le norme vengano riviste per tornare a un calcio pulito. E’ sbagliato prendersela con i calciatori del Cuneo, loro hanno fatto il loro dovere. Senza questo 20-0 non sarebbe uscito lo scandalo”.

Dal Tribunale federale sono arrivati altri 8 punti di penalizzazione, che diventano così 16 complessivi, per il caso della fidejussione irregolare.

