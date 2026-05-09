Calcio, il Venezia festeggia la A con un corteo nel Canal Grande

Oggi in Canal Grande Grande un grande corteo acqueo per festeggiare la promozione del Venezia nel massimo campionato di calcio italiano, e il primo posto nella serie cadetta. Accolti da ali di supporter e curiosi lungo le rive, e seguiti da decine di imbarcazioni di tifosi con bandiere arancioneroverdi al seguito, i calciatori, capitanati da mister Giovanni Stroppa, hanno percorso il Canal Grande a bordo di una “peata” rossa, tipica imbarcazione lagunare. A seguire la squadra anche la nuova presidente del club, Francesca Bodie. Partiti dalle acque antistanti piazzale Roma alle ore 16.00, sono giunti fino in piazza San Marco. E a partire dalle 18.00, nel cuore della citta’ storica, la premiazione ufficiale con i vertici della serie B e la consegna a bomber Andrea Adorante del premio come Mvp del campionato 2025/2026. (ServizioDi Merola)