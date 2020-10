Calcio in lutto: è morto a 58 anni Bruno Martini

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Bruno Martini. Considerato uno dei portieri più forti della storia del calcio francese, è venuto a mancare a soli 58 anni. Era ricoverato all’ospedale di Arnaud-de-Villeneuve, in terapia intensiva, dopo essere stato colpito lo scorso 12 ottobre da un arresto cardio-respiratorio mentre si trovava presso il centro di formazione di Grammont, del quale era vicedirettore, nei pressi di Montpellier.

Da calciatore, aveva legato il suo nome soprattutto a quello dell’Auxerre, squadra della quale aveva difeso i pali tra il 1985 ed il 1995. Messosi in mostra giovanissimo all’inizio degli anni ’80 con la maglia del Nancy, aveva poi chiuso la sua carriera nel 1999 al Montpellier, club che a lui ha riservato un commosso saluto.

“E’ con infinita tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Bruno Martini – si legge in una nota ufficiale del club -. Ci mancherai terribilmente Bruno, riposa in pace”.

Nel corso della sua lunga carriera, Martini ha anche rappresentato la Francia in ben 31 occasioni. Titolare tra il 1990 ed il 1993, era stato il numero 1 della zazionale transalpina anche a Euro 1992, mentre a Euro 1996 era stato il terzo portiere alle spalle di Lama e Barthez.

