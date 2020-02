Calcio in lutto: è morto Luciano Gaucci

E' morto Luciano Gaucci: lo storico presidente del Perugia (ha ricoperto la carica per ben 13 anni) si è spento a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Grandissimo appassionato di calcio, è stato patron non solo del Perugia, ma anche di Sambenedettese, Viterbese e Catania, oltre ad aver ricoperto la carica di vicepresidente della Roma come vice di Dino Viola.

Ha inoltre il merito di esser stato il primo presidente ad aver affidato la panchina di una squadra di calcio maschile a un'allenatrice: nel 1999 chiamò infatti Carolina Morace alla guida della Viterbese.

Gaucci si era trasferito nella Repubblica Dominicana nel 2005 per evitare le accuse di bancarotta fraudolenta scoppiate dopo il fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato e usufruito di un indulto, era rimasto nell'isola dei Caraibi. Era da tempo gravemente malato ed è spirato all'età di 81 anni.

L'ex imprenditore ha anche dato il via alle carriere di Serse Cosmi e Stefano Colantuono: il primo ha debuttato in serie A grazie a Gaucci, il secondo in serie B.



SPORTAL.IT | 01-02-2020 17:45